जांजगीर-चांपा में करीब 14 हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। बिजली कंपनी की योजना है कि उपभोक्ताओं को बिल की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें बिल मिलने के लिए घर पर इंतजार न करना पड़े। उपभोक्ता मोर बिजली एप के माध्यम से अपना बिजली बिल देख सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। जांजगीर शहर में करीब 14 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी उपभोक्ताओं को मोबाइल आधारित बिलिंग सुविधा से जोडऩे की तैयारी है।