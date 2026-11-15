RTE Admission 2027: 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, इस जिले में 500 खाली सीटें भरने की चुनौती, जानिए पूरा शेड्यूल

बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखते हुए इस बार जिले में आरटीई की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू कर दी गई है। नियमों में बदलाव के साथ आरटीई की सीटों को पूरी तरह भरने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिले में पिछले शैक्षणिक सत्र में 456 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया चली थी, जिसमें करीब 500 सीटें खाली रह गई थीं।