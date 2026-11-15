15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

RTE Admission 2027: 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, इस जिले में 500 खाली सीटें भरने की चुनौती, जानिए पूरा शेड्यूल

RTE Admission Schedule 2027: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए इस बार दाखिले की प्रक्रिया दो माह पहले शुरू होगी। जांजगीर-चांपा जिले में 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Updated: 15 Nov 2026, 5:12 PM IST

RTE (photo-patrika

RTE (photo-patrika)

RTE Admission 2027: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया इस बार दो माह पहले ही शुरू हो जाएगी। दाखिले के लिए 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जबकि पिछली बार 1 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षा सत्र के दो माह निकल चुके थे। इसके चलते कई सीटें खाली रह गई थीं।

बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखते हुए इस बार जिले में आरटीई की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू कर दी गई है। नियमों में बदलाव के साथ आरटीई की सीटों को पूरी तरह भरने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिले में पिछले शैक्षणिक सत्र में 456 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया चली थी, जिसमें करीब 500 सीटें खाली रह गई थीं।

हर साल आरटीई की सीटें खाली रह जाती हैं। इससे आरटीई योजना की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। नियम के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश देकर मुफ्त शिक्षा दिलाई जानी है, लेकिन सीटें खाली रह जाने से पात्र बच्चों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगा फाइनल रिजल्ट, जानें कब होगी नियुक्ति?

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Teacher Recruitment

इस तरह चलेगी प्रक्रिया…

  • 2 से 25 नवंबर तक: पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी और नए स्कूलों का पंजीयन।
  • 2 से 28 नवंबर तक: अपलोड की गई स्कूलों की जानकारी का सत्यापन और सीटों की संख्या जारी होगी।
  • 1 से 31 दिसंबर तक: प्रवेश के लिए अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • 7 जनवरी तक: नोडल प्राचार्य प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगे।
  • 11 और 12 जनवरी: राज्य स्तर पर जिलावार लॉटरी निकाली जाएगी।
  • 14 जनवरी से 10 फरवरी तक: चयनित बच्चों का स्कूलों में दाखिला होगा।

एमपी सिंह, डीईओ के मुताबिक, आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस बार 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 2 नवंबर से स्कूलों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। नए स्कूल भी 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रक्रिया जल्दी पूरी होने से पात्र बच्चों को तय समय पर एडमिशन मिल सकेगा।

बच्चों का आधार अपडेट नहीं तो अटक सकती है छात्रवृत्ति, सरकार ने बनाई नई योजना, जानें पूरी डिटेल

ये भी पढ़ें
Student Scholarship Chhattisgarh
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.