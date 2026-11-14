आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगा फाइनल रिजल्ट, जानें कब होगी नियुक्ति?

आत्मानंद स्कूलों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संविदा पदों के कुल 1812 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी होने के दूसरे दिन ही मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए थे। लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक ने बताया कि मॉडल उत्तर में प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। साेमवार को फाइनल रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। अब अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम का इंतजार है।