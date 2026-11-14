PDS Rice Scam: बिरगांव में राशन चावल की कालाबाजारी उजागर, दुकान होगी सस्पेंड, जिम्मेदार पर FIR की तैयारी

Rice Scam: गरीबों के निवाले पर खुलेआम डाका डालने का मामला सामने आने के बाद भी खाद्य विभाग की कार्रवाई अब तक फाइलों में उलझी हुई है। बिरगांव की एक राशन दुकान (441006010) से गाड़ी भरकर सरकारी चावल ले जाते पकड़े जाने के बावजूद अब तक न तो संबंधित राशन दुकान को निलंबित किया गया और न ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मौके पर चावल पकड़ा गया, पुलिस थाना गया, मामला विभाग तक पहुंचा, जांच की बात भी कही गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक नतीजा सिफर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले में विभाग इतना सुस्त क्यों है?