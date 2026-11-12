Chhattisgarh Ration News: ई-पॉस मशीन अपडेट होते ही राशन वितरण में गड़बड़ी, कहीं 35 की जगह 20 तो कहीं 10 किलो दिख रहा चावल

राशन वितरण व्यवस्था में ई-पॉस मशीन का इस्तेमाल खाद्यान्न की मात्रा और हितग्राही का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र परिवारों तक निर्धारित अनाज पहुंचाना है। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सामने आई गड़बडिय़ों ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राशन दुकान के सेल्समैन के अनुसार, सॉफ्टवेयर की इन खामियों के कारण दुकान स्तर पर वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है। जब तक मशीन में हितग्राहियों का सही विवरण दर्ज नहीं होता और तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं की जातीं, तब तक सामान्य तरीके से राशन बांटना मुश्किल बना रहेगा।