5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

महासमुंद

आमने-सामने घर, मगर पंचायत अलग-अलग! सिंघनपुर में ऐसा क्यों है प्रशासनिक बंटवारा? जानिए पूरा मामला

Three Gram Panchayats: एक ही गांव में रहने वाले लोगों की पंचायतें अलग-अलग हैं। कहीं घर के सामने मोहका पंचायत की सीमा है तो कहीं छुईपाली पंचायत का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

महासमुंद

image

Khyati Parihar

image

जितेन्द्र सतपथी

Updated: 5 Nov 2026, 9:01 AM IST

Chhattisgarh News

सिंघनपुर का अजब-गजब मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

महासमुंद@जितेन्द्र सतपथी। Singhanpur Village: गांव एक, नाम एक और सड़क भी एक, लेकिन पंचायतें तीन। घर आमने-सामने हैं, मगर किसी का संबंध सिंघनपुर पंचायत से है तो कोई मोहका या छुईपाली पंचायत का हिस्सा है। गांव की गलियों में चलते हुए कब पंचायत की सीमा बदल जाती है, इसका पता स्थानीय लोगों को भी कई बार नहीं चलता। बसना विकासखंड में एनएच-53 से लगे सिंघनपुर की यह अनोखी तस्वीर प्रशासनिक व्यवस्था के ऐसे चक्रव्यूह को सामने लाती है, जहां बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी तीन पंचायतों में बंटी हुई है।

सिंघनपुर पंचायत की आबादी करीब तीन हजार और मतदाताओं की संख्या लगभग 1700 है। वहीं, सिंघनपुर नाम से पहचाने जाने वाले क्षेत्र के 200 से 300 लोग दूसरी पंचायतों के मतदाता हैं। छुईपाली पंचायत के दो वार्डों में सिंघनपुर बस्ती के 20 से 22 घर आते हैं, जिनकी आबादी करीब 200 है। गांव में कुल 15 वार्ड हैं। एनएच पर स्थित चौक की पहचान सिंघनपुर के नाम से है। यहां से गांव की ओर जाने वाली सड़क भी इसी नाम से जानी जाती है। लेकिन बस्ती की ओर बढ़ते ही पंचायतों का भूगोल बदलने लगता है।

सड़क के बाईं ओर का हिस्सा बोहारपार के रूप में ग्राम पंचायत मोहका में शामिल है, जबकि दाईं ओर का हिस्सा छुईपाली पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। एनएच से करीब आधा किलोमीटर तक यही स्थिति है। इसके बाद सिंघनपुर की मुख्य बस्ती शुरू होती है। यानी आसपास की बसाहट एक, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था तीन पंचायतों में बंटी हुई है।

रेलवे पार्किंग में ‘सिंडिकेट राज’! शिकायतों के बाद भी ठेकेदार पर मेहरबान रेलवे, 1.21 करोड़ का ठेका देकर भूले सुरक्षा

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

बंटवारे का असर बुनियादी सुविधाओं पर

इस बंटवारे का असर स्ट्रीट लाइट और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी पड़ता है। सड़क के बाईं ओर स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी मोहका पंचायत की है, जबकि दाईं ओर की लाइट छुईपाली पंचायत लगाती है। नाली निर्माण भी दोनों पंचायतों को अपने-अपने हिस्से में कराना पड़ता है। पेयजल के लिए नल-जल योजना की पाइपलाइन बिछाने के दौरान संबंधित स्थानों पर बोर खनन कराकर व्यवस्था करनी पड़ी। ऐसे में विकास कार्यों के लिए पंचायतों के बीच तालमेल जरूरी हो जाता है।

डाकिया भी भटक जाता है पते के फेर में

सीमाओं का असर डाक और कुरियर सेवा पर भी दिखाई देता है। सिंघनपुर चौक से मोहका और छुईपाली पंचायत मुख्यालय की दूरी करीब ढाई-ढाई किलोमीटर है। कई घर आमने-सामने हैं, लेकिन उनके वार्ड और पंचायत अलग हैं। ऐसे में डाकिया या कुरियर पहुंचाने वाला कई बार गलत पंचायत में पहुंच जाता है और सही पता मिलने पर वापस लौटना पड़ता है। गांव की राजस्व व्यवस्था भी दो हल्कों में बंटी है।

नीलकांती विजय कुमार साहू, सरपंच, छुईपाली के मुताबिक, पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्डों में विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। सिंघनपुर की बस्ती में छुईपाली पंचायत के दो वार्ड हैं, जिनमें करीब 20 से 22 घर और लगभग 200 की आबादी है।

लक्ष्मी कश्यप, सरपंच, सिंघनपुर के अनुसार, गांव का कुछ हिस्सा तीन पंचायतों में बंटा जरूर है, लेकिन आपसी समन्वय से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कामों में पंचायत की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है।

राजेश्वरी चौहान, सरपंच, मोहका के मुताबिक, फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है और पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

Ambikapur Fake Doctor: फर्जी डिग्री से महावीर अस्पताल में 2 साल से डॉक्टर की नौकरी, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ये भी पढ़ें
Mahaveer hospital fake doctor case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 9:01 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / आमने-सामने घर, मगर पंचायत अलग-अलग! सिंघनपुर में ऐसा क्यों है प्रशासनिक बंटवारा? जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, महासमुंद के 363 किसानों की बढ़ी चिंता, जानिए क्या है वजह?

Chhattisgarh Paddy Procurement
महासमुंद

New Online Services: छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे मिलेंगी 5 नई ऑनलाइन सेवाएं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर होंगे कम

New Online Services
महासमुंद

रामचंडी मंदिर में बनेगा भव्य डोम, CM साय ने 50 लाख रुपए देने का किया ऐलान

Ramchandi Mandir Dome
महासमुंद

Ganja Smuggling News: कौन जुटाता था गांजा, कौन पहुंचाता था खेप? नेटवर्क खंगाल रही महासमुंद पुलिस

Odisha Ganja Smuggling
महासमुंद

महासमुंद में 6 करोड़ का ओवरब्रिज ढाई साल से अटका, विरोध के बाद अंडरब्रिज पर भी नहीं बनी सहमति

Railway Underbridge Project
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.