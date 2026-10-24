रामचंडी मंदिर में बनेगा भव्य डोम, CM साय ने 50 लाख रुपए देने का किया ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पहले की गई घोषणाओं के मुताबिक विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। गढ़फुलझर में 50 लाख रुपये की लागत से तैयार सर्वमंगल भवन का लोकार्पण भी किया गया। इस भवन से स्थानीय लोगों को सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण पर 48 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। गांव में करीब पौने दो किलोमीटर सड़क बनाने का काम भी चल रहा है। इस परियोजना की लागत 3.50 करोड़ रुपये बताई गई है। इन कामों के पूरा होने से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है।