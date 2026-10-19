Mahasamund News: ओडिशा से कई राज्यों तक फैला गांजा तस्करी का नेटवर्क, 9 माह में 50 करोड़ का माल जब्त, 501 तस्कर गिरफ्तार

Mahasamund Ganja Smuggling: ऑपरेशन निश्चय के तहत महासमुंद पुलिस ने विगत 9 महीनों में विभिन्न प्रकरणों में कुल करीब 10,000 किलोग्राम (100 क्विंटल) गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है। बीते 9 माह में हुई यह बड़ी जब्ती महासमुंद पुलिस की सतत निगरानी का परिणाम है। वर्ष 2026 में अब तक की गई कार्रवाई में 177 प्रकरणों में 501 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 70 आरोपी अभी भी फरार हैं। करीब 10 करोड़ रुपये कीमत के वाहन जब्त किए गए हैं। गांजा तस्करी के साथ-साथ डोडा जैसे अन्य पदार्थों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। 501 गिरफ्तार आरोपियों में कैरियर से लेकर नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पर कार्रवाई की गई है।