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ग्राहक की तलाश में घूम रहा था गांजा तस्कर, कवर्धा पुलिस ने दबोचा, 5.10 लाख का माल जब्त

11 Kg Ganja Seized: कवर्धा में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 11 किलो गांजा के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है।
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कवर्धा

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Khyati Parihar

Sep 28, 2026

Inter State Ganja Smuggler

गांजा तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Kawardha Ganja Smuggler: छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद अलग-अलग जिलों में गांजा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। कवर्धा पुलिस ने भी नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इससे पहले 132 किलो गांजा जब्त किया था। अब एक बार फिर गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 11 किलो गांजा के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि आरोपी नया बस स्टैंड से छिरहा मार्ग पर ग्राहक की तलाश कर रहा था, तभी सिटी कोतवाली और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

नया बस स्टैंड के पास पुलिस की कार्रवाई

सिटी कोतवाली और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने नया बस स्टैंड से छिरहा मार्ग पर यादव होटल के पास कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 10 किलो 98 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने मौके से उत्तरप्रदेश के कन्नौज निवासी 22 वर्षीय रामू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी गांजा बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। उसने गांजे को काले रंग के सफारी बैग में छिपाकर रखा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बैग की तलाशी ली, जिसमें गांजा बरामद हुआ।

5 लाख रुपए का गांजा जब्त

पुलिस ने जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई है। इसके अलावा मोबाइल सहित कुल जब्त मशरूका की कीमत करीब 5.10 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है।

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 419/2026 दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। अब तस्करी के स्रोत और इससे जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका क्या है।

कवर्धा में गांजा तस्करी के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बीच एक बार फिर करीब 11 किलो गांजा जब्त होने और अंतरराज्यीय तस्कर की गिरफ्तारी को पुलिस की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

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Updated on:

28 Sept 2026 02:48 pm

Published on:

28 Sept 2026 02:33 pm

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