ग्राहक की तलाश में घूम रहा था गांजा तस्कर, कवर्धा पुलिस ने दबोचा, 5.10 लाख का माल जब्त

सिटी कोतवाली और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने नया बस स्टैंड से छिरहा मार्ग पर यादव होटल के पास कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 10 किलो 98 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने मौके से उत्तरप्रदेश के कन्नौज निवासी 22 वर्षीय रामू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी गांजा बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। उसने गांजे को काले रंग के सफारी बैग में छिपाकर रखा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बैग की तलाशी ली, जिसमें गांजा बरामद हुआ।