डिप्टी CM के फोटो पर इन दो युवकों ने किए गंदे-गंदे कमेंट, कवर्धा पुलिस ने दोनों को दबोचा

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के फोटो पर कथित रूप से आपत्तिजनक और अश्लील कमेंट किए जाने की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना कबीरधाम पुलिस ने संबंधित फेसबुक अकाउंट और कमेंट की तकनीकी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों को एकत्र किया और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों की तकनीकी पड़ताल की। पुलिस के अनुसार, जांच में वरुण राजपूत और जित्तू चंद्रवंशी की संलिप्तता सामने आने के बाद दोनों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।