कबीरधाम में शराबखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, रातोंरात दर्ज हुए 40 केस, जानें मामला

Kabirdham Police Action: नशे के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने 18 सितंबर की रात जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 40 आबकारी प्रकरण दर्ज किए। इन मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक ही रात में 30 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा पिपरिया में 6, कुण्डा में 3 और रेंगाखार थाना क्षेत्र में 1 प्रकरण दर्ज किया गया।