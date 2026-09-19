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कबीरधाम में शराबखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, रातोंरात दर्ज हुए 40 केस, जानें मामला

Kawardha News: 18 सितंबर की रात जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया।
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Khyati Parihar

Sep 19, 2026

Chhattisgarh News

शराबखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Kabirdham Police Action: नशे के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने 18 सितंबर की रात जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 40 आबकारी प्रकरण दर्ज किए। इन मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक ही रात में 30 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा पिपरिया में 6, कुण्डा में 3 और रेंगाखार थाना क्षेत्र में 1 प्रकरण दर्ज किया गया।

इन इलाकों में पहुंची पुलिस टीम

सिटी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने कई प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई की। इसमें रायपुर रोड, नया बस स्टैंड, छिरहा रोड, राजनांदगांव रोड और ट्रांसपोर्ट नगर समेत विभिन्न स्थान शामिल रहे। पुलिस की कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और लोगों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े मामलों पर केंद्रित रही। संबंधित मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

चार थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई

18 सितंबर की रात हुई कार्रवाई में सिटी कोतवाली के अलावा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी मामले दर्ज किए गए। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिपरिया में 6, कुण्डा में 3 और रेंगाखार में 1 प्रकरण दर्ज हुआ। इस तरह जिले में कुल 40 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

कबीरधाम पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने ऐसे मामलों में नियमों के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और उससे जुड़ी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। जिले में ऐसे मामलों को लेकर निगरानी और कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहने की बात पुलिस की ओर से कही गई है।

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Updated on:

19 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

19 Sept 2026 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कबीरधाम में शराबखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, रातोंरात दर्ज हुए 40 केस, जानें मामला

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