कवर्धा में सकरी नदी का रौद्र रूप, देखते ही देखते पानी में समा गया पूरा PM आवास, VIDEO वायरल

राहत की बात यह रही कि जिस समय मकान नदी के पानी में बहा, उस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता देखकर मकान में रहने वाले परिवार ने पहले ही घर खाली कर दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बारिश के बाद नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। खतरे को देखते हुए परिवार ने समय रहते मकान से अपना सामान निकाल लिया था। इसके बाद तेज बहाव की चपेट में आने से पूरा मकान नदी में बह गया।