ओडिशा से पन्ना जा रहा था 18.46 किलो गांजा, चिल्फी में पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा, जानें पूरा मामला

Ganja Smuggling:छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद अलग-अलग जिलों में गांजा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 132 किलो गांजा जब्त किया है। बता दें कि चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एनएच-30 पर वाहन जांच के दौरान दो अलग-अलग वाहनों से 18 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद किया। कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।