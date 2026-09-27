27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

ओडिशा से पन्ना जा रहा था 18.46 किलो गांजा, चिल्फी में पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा, जानें पूरा मामला

Kawardha News: पुलिस ने दो अलग-अलग वाहनों से 18 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद कर मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Sep 27, 2026

Chhilfi Police

पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Ganja Smuggling:छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद अलग-अलग जिलों में गांजा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 132 किलो गांजा जब्त किया है। बता दें कि चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एनएच-30 पर वाहन जांच के दौरान दो अलग-अलग वाहनों से 18 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद किया। कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ओडिशा के नुआपाड़ा से गांजा लेकर मध्यप्रदेश के पन्ना जा रहे थे। इसी दौरान एनएच-30 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने दोनों वाहनों की जांच की। तलाशी के दौरान वाहनों से कुल 18 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

दो वाहनों और चार मोबाइल सहित 22.53 लाख का सामान जब्त

गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान गांजा परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे दो वाहन और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए गांजा, वाहनों और अन्य सामान समेत कुल 22 लाख 53 हजार रुपए का मशरूका जब्त किया गया है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

चिल्फी पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चिल्फी थाने में अपराध क्रमांक 22/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में गांजा तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब बेचने पर 20 हजार रुपए का दंड, पीने से लेकर जुआ खेलने तक पर लगेगा जुर्माना

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 02:32 pm

Published on:

27 Sept 2026 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / ओडिशा से पन्ना जा रहा था 18.46 किलो गांजा, चिल्फी में पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कवर्धा में सकरी नदी का रौद्र रूप, देखते ही देखते पानी में समा गया पूरा PM आवास, VIDEO वायरल

Chhattisgarh News
कवर्धा

डिप्टी CM के फोटो पर इन दो युवकों ने किए गंदे-गंदे कमेंट, कवर्धा पुलिस ने दोनों को दबोचा

kawardha crime news
कवर्धा

कबीरधाम में शराबखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, रातोंरात दर्ज हुए 40 केस, जानें मामला

Chhattisgarh News
कवर्धा

Kawardha News: तीजा के लिए पत्नी गई मायके, घर से निकला पति… 2 दिन बाद जमुनिया नदी में मिला शव

Chhattisgarh News
कवर्धा

Chhattisgarh Scholarship: एसटी, एससी और ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन शुरू, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Chhattisgarh Scholarship
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.