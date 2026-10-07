फोरलेन या ‘किलर लेन’… महासमुंद के एनएच-53 पर रफ्तार का कहर, 127 हादसों में 79 मौतें

यातायात शाखा के आंकड़ों के अनुसार, महासमुंद जिले में एनएच-53 पर 127 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 79 लोगों की मौत हुई और 79 लोग घायल हुए। एनएच-353 पर भी हादसों का सिलसिला जारी है। इस मार्ग पर 56 दुर्घटनाओं में 32 लोगों की जान गई, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। एनएच-53 की स्थिति इस लिहाज से ज्यादा गंभीर है। फोरलेन होने के कारण यहां वाहनों की आवाजाही अपेक्षाकृत सुगम है और सड़क की चौड़ाई भी पर्याप्त है। लेकिन यही बेहतर सड़क कई बार वाहनों की रफ्तार बढ़ाने का कारण बन रही है। रफ्तार पर नजर रखने के लिए उपकरण लगाए जाने के बाद भी दुर्घटनाओं पर निर्णायक अंकुश नहीं लग सका है।