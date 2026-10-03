Chhattisgarh News: यहां रात में संभलकर चलिए! बायपास पर स्ट्रीट लाइट नहीं, यात्री बसों की आवाजाही से बढ़ा हादसों का खतरा

इस मार्ग पर एक और गंभीर स्थिति सामने आ रही है। नए बस स्टैंड से रायपुर मार्ग की ओर जाने वाले हिस्से में सड़क किनारे शराब दुकान संचालित है। आसपास बड़ी संख्या में चखना दुकानें भी चल रही हैं। शाम से देर रात तक यहां लोगों की भीड़ जुटती है। शराब खरीदने और पीने के बाद लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। ऐसे में अंधेरे में तेज रफ्तार वाहनों के बीच पैदल लोगों की आवाजाही दुर्घटना की आशंका को बढ़ा देती है।