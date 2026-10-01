कवर्धा शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31 शिक्षकों का वेतन रोका, मची खलबली

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली को गंभीरता से न लेने वाले शिक्षकों और अधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 31 शिक्षकों व कर्मचारियों का सितंबर 2026 माह का वेतन रोक दिया है। इन कर्मचारियों ने या तो ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं की या फिर लंबे समय से शाला से बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। डीईओ के इस आदेश के बाद पूरे जिले के शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि संभव है कि हर बार की तरह कोई शिक्षक संगठन इसका भी विरोध करे।