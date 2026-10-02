Kawardha News: पशुओं पर मंडराया संक्रमण का खतरा, गांव-गांव पहुंची टीमें, 3 लाख से ज्यादा को लगे टीके

मानसून पूर्व करीब 17 हजार 200 छोटे पशुओं कम उम्र के बकरी-भेड़ को ईटी से संबंधित टीके लगाए गए हैं। वहीं पीपीआर बीमारी से बचाने के लिए विशेष अभियान 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान में अब तक 1 लाख 8 हजार 23 पशुओं का पंजीयन किया जा चुका है। ठंड के मौसम में छोटे पशुओं को निमोनिया समेत अन्य बीमारियों से बचाने के लिए भी स्वास्थ्य एवं टीकाकरण गतिविधियां की जा रही हैं। विभाग की टीम टीकाकरण के साथ पशुपालकों को पशुओं की स्वच्छता, नियमित देखभाल, समय पर उपचार और बीमारी के शुरुआती लक्षणों की जानकारी भी दे रही है। विभाग का उद्देश्य पशुपालकों को उनके गांव और घर के आसपास ही पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।