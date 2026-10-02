2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

Kawardha News: पशुओं पर मंडराया संक्रमण का खतरा, गांव-गांव पहुंची टीमें, 3 लाख से ज्यादा को लगे टीके

Livestock Vaccination: कवर्धा जिले में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ बीमार पशुओं का उपचार भी कर रही हैं।
2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2026

Chhattisgarh News

पशुओं पर मंडराया संक्रमण का खतरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Animal Vaccination Campaign: कवर्धा जिले के लाखों पशुओं पर कई बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते ही पशुधन को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया है। अभियान में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूकरों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं।पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रही है। अस्वस्थ पशुओं का उपचार और स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है।

गाय और भैंस को एकटंगिया व गलघोंटू जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 2 लाख 42 हजार 800 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। विभाग के अनुसार निर्धारित लक्ष्य का करीब 96 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वहीं लंपी स्किन डिजीज के लक्षणों को देखते हुए अब तक करीब 1.70 लाख गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.आशीष देवांगन ने बताया कि जिले में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए अलग-अलग आयु और पशु प्रजाति के अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत मई के अंतिम सप्ताह से की गई थी। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र या विभागीय मैदानी अमले से संपर्क करें।

2300 सूकरों का भी टीकाकरण

कवर्धा जिले में करीब 2600 सूकर हैं जिनमें से 2300 सूकरों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसी तरह छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में पीपीआर जैसी संक्रामक बीमारी की रोकथाम टीकाकरण किया जा रहा है।

पीपीआर से बचाव का अभियान

मानसून पूर्व करीब 17 हजार 200 छोटे पशुओं कम उम्र के बकरी-भेड़ को ईटी से संबंधित टीके लगाए गए हैं। वहीं पीपीआर बीमारी से बचाने के लिए विशेष अभियान 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान में अब तक 1 लाख 8 हजार 23 पशुओं का पंजीयन किया जा चुका है। ठंड के मौसम में छोटे पशुओं को निमोनिया समेत अन्य बीमारियों से बचाने के लिए भी स्वास्थ्य एवं टीकाकरण गतिविधियां की जा रही हैं। विभाग की टीम टीकाकरण के साथ पशुपालकों को पशुओं की स्वच्छता, नियमित देखभाल, समय पर उपचार और बीमारी के शुरुआती लक्षणों की जानकारी भी दे रही है। विभाग का उद्देश्य पशुपालकों को उनके गांव और घर के आसपास ही पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

गौशाला में पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण

पिछले दिनों ग्राम छपरी स्थित श्री राधामाधव गौशाला में भी संरक्षित पशुधन के लिए विशेष स्वास्थ्य गतिविधि आयोजित की गई। यहां 270 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पशु चिकित्सकों ने आवश्यकता के अनुसार उपचार और डीवर्मिंग की। गौशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त पशु आहार और पैरा-कुट्टी का भंडारण भी किया गया है। इस दौरान गौशाला समिति और गौसेवकों ने पशुओं की देखभाल में सहयोग किया।

CG Atmanand School Vacancy 2026: आत्मानंद स्कूल भर्ती में किसके आवेदन पर लगेगी रोक? पहले से काम करने वालों के लिए आया नया नियम

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh teacher vacancy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 11:50 am

Published on:

02 Oct 2026 11:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha News: पशुओं पर मंडराया संक्रमण का खतरा, गांव-गांव पहुंची टीमें, 3 लाख से ज्यादा को लगे टीके

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कवर्धा शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31 शिक्षकों का वेतन रोका, मची खलबली

Kawardha teachers sallary
कवर्धा

ग्राहक की तलाश में घूम रहा था गांजा तस्कर, कवर्धा पुलिस ने दबोचा, 5.10 लाख का माल जब्त

Inter State Ganja Smuggler
कवर्धा

ओडिशा से पन्ना जा रहा था 18.46 किलो गांजा, चिल्फी में पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा, जानें पूरा मामला

Chhilfi Police
कवर्धा

कवर्धा में सकरी नदी का रौद्र रूप, देखते ही देखते पानी में समा गया पूरा PM आवास, VIDEO वायरल

Chhattisgarh News
कवर्धा

डिप्टी CM के फोटो पर इन दो युवकों ने किए गंदे-गंदे कमेंट, कवर्धा पुलिस ने दोनों को दबोचा

kawardha crime news
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.