CG Atmanand School Vacancy 2026: आत्मानंद स्कूल भर्ती में किसके आवेदन पर लगेगी रोक? पहले से काम करने वालों के लिए आया नया नियम

रायपुर@अनुराग सिंह।CG Atmanand School Vacancy 2026: राज्य के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट से 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के कुल 1812 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।