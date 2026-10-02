पत्रिका एक्सपोज: AI बना नया ‘डॉक्टर’! युवा खुद करा रहे टेस्ट और ले रहे दवाएं, डॉक्टरों ने चेताया

रायपुर@पीलूराम साहू। AI Health Advice: एआई के जमाने में युवा अब लक्षण के अनुसार बिना डॉक्टरी सलाह के ब्लड टेस्ट से लेकर एक्सरे व सीटी स्कैन करवाने लगे हैं। यही नहीं कैंसर के लक्षण की आशंका में कुछ युवा बायोप्सी के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। निजी लैब संचालकों के अनुसार 40 से 50 फीसदी लोग अब बिना डॉक्टरों की पर्ची के लिए ब्लड जांच के लिए पहुंच रहे हैं। इससे उनका अच्छा खासा खर्च भी हो रहा है। इससे लैब को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। यही नहीं बिना डॉक्टरी सलाह एंटीबायोटिक से लेकर पेनकिलर ले रहे हैं। सेहत बिगड़ने पर डॉक्टर के पास इलाज के लिए भी जा रहे हैं।