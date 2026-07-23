AI Voice Payment App: नवा रायपुर के IIIT ने बनाया ‘V-Pay’, 12 भाषाओं में बोलकर करें UPI पेमेंट

V-Pay से बिना टाइपिंग होगा यूपीआई पेमेंट (photo source- Patrika)
गुंजन परमार/AI Voice Payment App: देश में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण, बुजुर्ग और तकनीक से कम परिचित लोग मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन्हीं लोगों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के लिए ट्रिपलआईटी नवा रायपुर और ट्रिपलआईटी कुरनूल (आंध्र प्रदेश) मिलकर एआई बेस्ड सुरक्षित वॉइस पेमेंट ऐप 'वी-पे' (V-Pay) डेवलप कर रहे हैं।
ऐप की खासियत यह होगी कि उपयोगकर्ता सिर्फ अपनी आवाज से पैसे भेज सकेंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकेंगे और यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। साथ ही ऐप यह भी सुनिश्चित करेगा कि आदेश देने वाला व्यक्ति असली यूजर ही है, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी आवाज के जरिए होने वाले साइबर अपराधों को रोका जा सके। ऐप हिंदी सहित फिलहाल 12 भारतीय भाषाओं में परीक्षण के दौर में है। अभी इसकी सटीकता लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
प्राेजेक्ट प्रमुख डॉ. अनुराग सिंह और डॉ. श्रीनिवास नायक ने बताया कि यह ऐप खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें मोबाइल बैंकिंग चलाने में परेशानी होती है। ऐसे में वे सिर्फ अपनी मातृभाषा में बोलकर भुगतान कर सकेंगे। इस ऐप में बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) बेस्ड एआई का उपयोग किया जा रहा है।
जैसे ही उपयोगकर्ता बोलेगा- "रमेश को एक हजार रुपए भेज दो", सिस्टम खुद ही लाभार्थी का नाम और राशि पहचान लेगा। इसके बाद उपयोगकर्ता की आवाज की पहचान करेगा और दोबारा उसी की भाषा में पुष्टि करेगा कि वह किसे और कितनी राशि भेज रहा है। उपयोगकर्ता की सहमति मिलने के बाद ही भुगतान पूरा होगा।
ऐप में भुगतान से पहले दो स्तर पर सुरक्षा जांच होगी। सबसे पहले एआई उपयोगकर्ता की आवाज से लाभार्थी का नाम और राशि जैसी जानकारी समझेगा। इसके बाद वॉइस ऑथेंटिकेशन के जरिए यह जांच करेगा कि आदेश देने वाला व्यक्ति असली उपयोगकर्ता ही है या नहीं। फिर उसी की भाषा में भुगतान की पूरी जानकारी दोबारा सुनाकर पुष्टि ली जाएगी।
-सिर्फ आवाज से डिजिटल पेमेंट की सुविधा।
-भुगतान से पहले उपयोगकर्ता से दोबारा पुष्टि करेगा।
-हिंदी समेत 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट।
-टाइपिंग की जरूरत नहीं, बोलकर ही बैंकिंग सेवाएं इस्तेमाल की जा सकेंगी।
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