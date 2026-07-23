AI Voice Payment App: नवा रायपुर के IIIT ने बनाया ‘V-Pay’, 12 भाषाओं में बोलकर करें UPI पेमेंट

ऐप की खासियत यह होगी कि उपयोगकर्ता सिर्फ अपनी आवाज से पैसे भेज सकेंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकेंगे और यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। साथ ही ऐप यह भी सुनिश्चित करेगा कि आदेश देने वाला व्यक्ति असली यूजर ही है, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी आवाज के जरिए होने वाले साइबर अपराधों को रोका जा सके। ऐप हिंदी सहित फिलहाल 12 भारतीय भाषाओं में परीक्षण के दौर में है। अभी इसकी सटीकता लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।