AI Courses: इंजीनियरिंग जरूरी नहीं, अब पॉलिटेक्निक में भी होगी AI की पढ़ाई, दुर्ग के छात्रों को मिलेगा नया विकल्प

ऐसे में दुर्ग के सरकारी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी एआई जैसे नए और तेजी से बढ़ते क्षेत्र में पढ़ाई का रास्ता खुलेगा। अभी एआई से जुड़े कोर्स मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और अन्य उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों में देखने को मिलते हैं। पॉलिटेक्निक में इसकी पढ़ाई शुरू होने से 10वीं के बाद डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को भी इस तकनीक की शुरुआत से लेकर प्रैक्टिकल जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। इससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के साथ तकनीकी क्षेत्र में करियर के नए विकल्प समझने में मदद मिलेगी।