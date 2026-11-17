खट्टी के समिति प्रबंधक कौशल साहू ने बताया कि किसान जब धान बेचने के लिए समिति पहुंचे थे, तब रिकॉर्ड में धान की जगह दूसरी फसल दर्ज होने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार होने के बाद ही किसान का धान खरीदी के लिए टोकन कट सकेगा। फिलहाल किसान भोलाराम साहू को रिकॉर्ड सुधार का इंतजार है। एक तरफ खेत में धान की फसल तैयार है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी दस्तावेजों में गलत जानकारी दर्ज होने से उसकी बिक्री अटकी हुई है। अब देखना होगा कि तहसीलदार स्तर पर इस गलती को कितनी जल्दी सुधारा जाता है और किसान को कब तक धान बेचने का मौका मिल पाता है।