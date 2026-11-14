Mahasamund News: महासमुंद में युवा उत्सव का आगाज, 6 विधाओं में 300 युवा दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

कार्यक्रम में भारत स्काउट एवं गाइड संघ के अध्यक्ष एतराम साहू ने भी युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की रीढ़ और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं से लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने युवा उत्सव के उद्देश्य और आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना और उनकी रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता तथा आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना है।