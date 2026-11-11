NIT Raipur: नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे युवा! NIT रायपुर में बनेगा 88.76 करोड़ का सेंटर

NIT Raipur: छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बनने वाले श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी। इस सेंटर में आधुनिक तकनीक से जुड़ी सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी। यहां विद्यार्थियों को रिसर्च, नए तकनीकी प्रयोग, प्रोटोटाइप तैयार करने और अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलने की सुविधाएं मिलेंगी।