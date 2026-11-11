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रायपुर

CG Politics: नितिन नवीन के स्वागत की तैयारी में जुटी BJP, स्मृति ईरानी लेंगी कार्यक्रम स्थल का जायजा

BJP National President: भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों का जायजा लेने धरमजयगढ़ जाएंगी। 15 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 11 Nov 2026, 1:23 PM IST

CG Politics

CG Politics: नितिन नवीन के स्वागत की तैयारी में जुटी BJP(photo-patrika)

CG Politics: छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी रायपुर पहुंचीं। यहां से वे सीधे धरमजयगढ़ के लिए रवाना होंगी। वहां कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के साथ अधिकारियों और भाजपा नेताओं की बैठक लेंगी। बैठक में आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

Smriti Irani Chhattisgarh Visit: 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होगा जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे। उनके दौरे को देखते हुए पार्टी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं।

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अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ करेंगी बैठक

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से पहले स्मृति ईरानी धरमजयगढ़ में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगी। इसके साथ ही वे आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी। बैठक में कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

नितिन नवीन के स्वागत की तैयारी में जुटी भाजपा

जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी को देखते हुए पार्टी आयोजन को भव्य और सफल बनाने में जुटी है। स्मृति ईरानी का यह दौरा तैयारियों की समीक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उनके निरीक्षण और बैठक के बाद आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया जाएगा।

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