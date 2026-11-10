छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी पर मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, जानिए किसे कितने रुपए मिलेंगे?

परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों की संख्या भी परीक्षार्थियों के आधार पर निर्धारित की गई है। 500 तक परीक्षार्थी होने पर एक सहायक केंद्राध्यक्ष नियुक्त होगा। इससे अधिक संख्या होने पर दो सहायक केंद्राध्यक्ष रखे जाएंगे। परीक्षा कक्ष में 30 परीक्षार्थियों तक दो पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। इसके बाद हर 15 अतिरिक्त परीक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह 400 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र पर एक लिपिक रहेगा। प्रत्येक 400 अतिरिक्त परीक्षार्थियों पर एक और लिपिक नियुक्त होगा। 500 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र पर चार चपरासी रहेंगे। इसके बाद हर 150 अतिरिक्त परीक्षार्थियों पर एक चपरासी बढ़ाया जाएगा।