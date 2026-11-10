‘विरोध करने वालों को दिमागी नक्सली कहा जा रहा’, PM मोदी पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला

Bhupesh Baghel Statement: 'छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोवर्धन तिहार के मौके पर रायपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने तंज कसा कि प्रधानमंत्री भेष बदलने में माहिर हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि आज देश में सरकार का विरोध करने वालों को दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी, गिरदावरी, SIR और देश में कथित तौर पर बढ़ती बांटने की राजनीति को लेकर भी सवाल उठाए।