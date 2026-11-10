Kabirdham News: दिवाली पर जुआरियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 7 दिन में 162 आरोपी पकड़े

Kabirdham News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दीपावली पर्व के दौरान जिले में जुआ-सट्टा जैसी अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने 7 दिनों के भीतर जिले के 12 थाना और चौकी क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए जुआ के कुल 40 प्रकरण दर्ज किए। इन मामलों में 162 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई, जबकि उनके कब्जे से 81 हजार 955 रुपए की जुआ राशि जब्त की गई।