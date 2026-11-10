CG Teacher Recruitment: शिक्षक भर्ती में अब डिग्री के साथ TET और RCI रजिस्ट्रेशन जरूरी, सरकार ने बदले नियम

CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 में संशोधन करते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्पेशल एजुकेटर पदों की पात्रता में बदलाव किया है। अब केवल डी.एड. या बी.एड. स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होना पर्याप्त नहीं होगा। अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) में पंजीकरण भी कराना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में 5 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है।