Chhattisgarh News: क्या आपने कभी सहा है सोंटे का प्रहार? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निभाई गौरा-गौरी की परंपरा, जानिए मान्यता

इस परंपरा की सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु सोंटे के प्रहार को केवल शारीरिक पीड़ा के तौर पर नहीं देखते। वे इसे देवी-देवताओं के आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। लोकविश्वास है कि गौरा-गौरी की पूजा के बाद सोंटे का प्रहार सहने से नकारात्मकता और अनिष्ट दूर होते हैं तथा जीवन में खुशहाली आती है। यही वजह है कि इस रस्म में हर साल बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ सामुदायिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक मानी जाती है।