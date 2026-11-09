रायपुर में नाइजीरियन कपल के बीच बवाल, इंडियन लड़कियों के साथ डांस को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, घटना कल दोपहर की बताई जा रही है। कठोरतालाब क्षेत्र में दीपावली की खरीदारी को लेकर बाजार में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। इसी बीच नाइजीरियन युवक और युवती के बीच तीखी कहासुनी के बाद यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति ऐसी बन गई कि कई घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रही, जिससे दीपावली की खरीदारी करने पहुंचे लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में आसपास मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर दोनों किस बात पर नाराज हैं। दोनों के बीच बातचीत का लहजा तीखा होने के कारण दुकानदारों और बाजार में मौजूद लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। दोनों युवक-युवती अपनी बातचीत में अंग्रेजी और एक अन्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। भाषा की समस्या के कारण स्थानीय लोगों को विवाद का कारण समझने में परेशानी हुई।