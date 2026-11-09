रायपुर में नाइजीरियन कपल के बीच बवाल, इंडियन लड़कियों के साथ डांस को लेकर हुआ विवाद

नाइजीरियन कपल के बीच बवाल (Photo Patrika)
Nigerian couple dispute: रायपुर के एक व्यस्त बाजार में विदेशी युवक और युवती के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला चर्चा में है। कठोरतालाब इलाके में दीपावली की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान दो नाइजीरियन युवक-युवती अचानक आपस में उलझ गए। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर मौजूद दुकानदारों, राहगीरों और खरीदारी करने पहुंचे लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच बहस होती दिखाई दे रही है।
जानकारी के मुताबिक, मौके पर एक अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। उसने दोनों विदेशी युवक-युवती के बीच चल रही बातचीत को समझने की कोशिश की। इसके बाद पता चला कि विवाद की वजह कथित तौर पर एक नाइट पार्टी थी। युवती अपने साथी के व्यवहार को लेकर नाराज थी। बताया जा रहा है कि युवक ने नाइट पार्टी के दौरान कुछ भारतीय लड़कियों के साथ डांस किया था। इसी बात को लेकर युवती ने आपत्ति जताई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।
सामने आई जानकारी के अनुसार, विदेशी युवती अपने साथी के भारतीय लड़कियों के साथ डांस करने से नाराज थी। युवती को युवक का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने पार्टनर पर बेवफाई का आरोप भी लगाया। दोनों के बीच व्यक्तिगत रिश्ते से जुड़ा विवाद सार्वजनिक स्थान तक पहुंचने के कारण आसपास मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा होने लगी।
जानकारी के अनुसार, घटना कल दोपहर की बताई जा रही है। कठोरतालाब क्षेत्र में दीपावली की खरीदारी को लेकर बाजार में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। इसी बीच नाइजीरियन युवक और युवती के बीच तीखी कहासुनी के बाद यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति ऐसी बन गई कि कई घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रही, जिससे दीपावली की खरीदारी करने पहुंचे लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में आसपास मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर दोनों किस बात पर नाराज हैं। दोनों के बीच बातचीत का लहजा तीखा होने के कारण दुकानदारों और बाजार में मौजूद लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। दोनों युवक-युवती अपनी बातचीत में अंग्रेजी और एक अन्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। भाषा की समस्या के कारण स्थानीय लोगों को विवाद का कारण समझने में परेशानी हुई।
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