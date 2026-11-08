चर्च में विवाद से गरमाया माहौल, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोरबा में चक्काजाम

Church Controversy: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चर्च के अंदर विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। रजगामार स्थित चर्च में कुछ लोगों के पहुंचने और महिलाओं के साथ हुज्जतबाजी करने का आरोप लगा है। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक की पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। घटना से नाराज मसीही समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कोरबा-रजगामार मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कराया गया और सड़क पर आवागमन सामान्य हुआ।