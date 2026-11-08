9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोरबा

चर्च में विवाद से गरमाया माहौल, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोरबा में चक्काजाम

Religious Dispute: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रजगामार चर्च में महिलाओं से हुज्जतबाजी और युवक की पिटाई के आरोप के बाद विवाद बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने कोरबा-रजगामार रोड पर चक्काजाम किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Updated: 8 Nov 2026, 3:35 PM IST

Church Controversy

छत्तीसगढ़ के चर्च में विवाद के बाद तनाव (Photo Source- Patrika)

Church Controversy: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चर्च के अंदर विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। रजगामार स्थित चर्च में कुछ लोगों के पहुंचने और महिलाओं के साथ हुज्जतबाजी करने का आरोप लगा है। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक की पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। घटना से नाराज मसीही समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कोरबा-रजगामार मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कराया गया और सड़क पर आवागमन सामान्य हुआ।

Community Protest: चर्च में घुसने के बाद शुरू हुआ विवाद

पूरा मामला कोरबा जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, रजगामार स्थित चर्च में कुछ लोगों के पहुंचने के बाद विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग चर्च के अंदर पहुंचे और वहां मौजूद महिलाओं के साथ हुज्जतबाजी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस घटना में एक युवक की जमकर पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और मारपीट में कौन-कौन शामिल था, इसकी पूरी जानकारी पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ में नेता-अफसर की जंग! कहीं तबादला तो कहीं FIR, जानिए बड़े मामलों की पूरी कहानी

ये भी पढ़ें
Public Representatives vs Bureaucrats

युवक की पिटाई के बाद सड़क पर उतरे लोग

चर्च में हुए विवाद और युवक की पिटाई की खबर फैलते ही मसीही समुदाय के लोगों में नाराजगी बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने घटना के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए धरना दिया और कोरबा-रजगामार रोड पर चक्काजाम कर दिया। सड़क पर प्रदर्शन के कारण काफी देर तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। दोनों तरफ वाहनों की कतार लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, समझाइश के बाद खत्म हुआ चक्काजाम

घटना और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए लोगों को समझाइश दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया। पुलिस के अनुसार, फिलहाल लोगों को समझाकर स्थिति को सामान्य कराया गया है।

Korba News: शिकायत के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

मामले में कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। चर्च में विवाद कैसे शुरू हुआ, महिलाओं के साथ हुज्जतबाजी के आरोप और युवक के साथ हुई मारपीट में किन लोगों की भूमिका रही, इन सभी पहलुओं पर जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

कुछ दिन पहले भी रजगामार में हुआ था विवाद

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी रजगामार क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर विवाद सामने आया था। उस समय भी पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। अब चर्च में हुए ताजा विवाद और चक्काजाम की घटना के बाद एक बार फिर रजगामार क्षेत्र चर्चा में है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और जांच पर सभी की नजर बनी हुई है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.