इलेक्ट्रिक स्कूटी से लौट रहे चाचा-भतीजे की मौत, कोरबा पुलिस तलाश रही अज्ञात वाहन

हादसे के बाद भारी वाहन चालक के मौके से फरार होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान करने और चालक का पता लगाने में जुटी है। इसके लिए घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। करतला थाना प्रभारी गणेश राम यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।