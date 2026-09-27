कोरबा में ड्यूटी से लौट रहे ASI ने खड़ी कार को मारी टक्कर, विरोध करने पर मालिक से की बहस

Korba Road Accident: कोरबा में एक ASI पर नशे की हालत में कार चलाने और सड़क किनारे खड़ी कार को दो बार टक्कर मारने का आरोप लगा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड स्थित मस्जिद के पास का है। बताया जा रहा है कि कुसमुंडा थाने में पदस्थ ASI अश्वनी वर्मा ड्यूटी खत्म करने के बाद देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई। आरोप है कि पहली टक्कर के बाद ASI ने अपनी कार को पीछे किया और उसी खड़ी कार को दोबारा टक्कर मार दी। घटना की आवाज सुनकर कार मालिक और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो ASI कार से नीचे उतरे और कार मालिक से बहस करने लगे।