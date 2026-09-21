गर्लफ्रेंड को मारकर सेप्टिक टैंक में छिपाया, भाई ने कोरबा पुलिस के सामने खोला राज, बताया 5 सितंबर को क्या हुआ था

संतोषी उरांव करतला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। वह अपने पसंद के युवक मनोज उरांव के साथ श्यांग के बरपाली गांव में रहती थी। दोनों लगभग एक दो साल से एक दूसरे के साथ रहते थे। बताया जाता है कि विवाद रक्षा बंधन पर मायके जाने को लेकर शुरू हुआ। संतोषी बाई मायके जाना चाहती थी। मनोज उसे रोक रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। मनोज ने संतोषी की हत्या कैसे की? यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि मनोज की तलाश जारी है। उसकी पकड़ में आने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।