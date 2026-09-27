चंद्रनगर-जटराज में घर टूटने का डर, प्रभावित परिवार बोले- पहले दो बसाहट और मूलभूत सुविधाएं

SECL Kusmunda Project: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल की कुसमुंडा परियोजना से प्रभावित दर्री तहसील के मसाहती ग्राम चंद्रनगर-जटराज के करीब 200 परिवारों के सामने एक बार फिर घर बचाने का संकट खड़ा होने का दावा किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के वर्षों बाद भी उन्हें उचित बसाहट नहीं मिली है और अब बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए मकान खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मकान नहीं हटाने पर डोजरीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने का भी दावा किया है।