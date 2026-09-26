तीन घंटे का सफर, सीमित साधन और बड़ा सपना… गरीबी और संघर्ष को हराकर संजू देवी ने कबड्डी में रचा इतिहास

Sanju Devi Biography: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छोटे से गांव केराकछार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी के मंच तक पहुंचने वाली संजू देवी की कहानी मेहनत, अनुशासन और लगातार संघर्ष की कहानी है। साधारण परिवार में पली-बढ़ीं संजू ने सीमित संसाधनों के बावजूद कबड्डी को अपना लक्ष्य बनाया और धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर से भारतीय टीम तक का सफर तय किया। 2025 में बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में संजू देवी भारतीय टीम का हिस्सा रहीं। फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर खिताब जीता। इस मुकाबले में संजू ने अकेले 16 अंक हासिल किए। पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी MVP चुना गया।