Bilaspur Horror: कोटा रोड पर भूत बनकर लोगों को डराते थे बच्चे, मोबाइल में बनता था पूरा वीडियो

Bilaspur Horror: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रात के समय राहगीरों को भूत बनकर डराने का मामला सामने आया है। सकरी क्षेत्र के चोरभट्टी में कुछ नाबालिग बच्चे कोटा रोड पर रात में भूत बनकर राहगीरों के सामने अचानक पहुंचते थे। उनकी हरकत से कई लोग डर जाते थे। वहीं, बच्चों का एक साथी मोबाइल से इसका वीडियो बनाता था। गांव वालों ने बच्चों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि वे लोगों को डराकर वीडियो बनाने के लिए ऐसा करते थे। पुलिस ने स्वजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्हें समझाइश दी।