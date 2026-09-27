अनुकंपा नियुक्ति और TET को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, अधिकारियों को 50 दिन में नए सिरे से निर्णय का आदेश

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने TET और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर अनुकंपा नियुक्ति के लिए जरूरी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET किसी ऐसी परिस्थिति के कारण समय पर आयोजित नहीं हो सकी, जो अभ्यर्थी के नियंत्रण से बाहर थी, तो केवल तीन साल की समय-सीमा के आधार पर उसे अपात्र नहीं माना जा सकता। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले के हसदा निवासी 35 वर्षीय तोमिन साहू की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने वाले पहले के आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को 50 दिन के भीतर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है।