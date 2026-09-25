B.Ed-D.Ed करने वाले शिक्षकों को बड़ा झटका! दो अग्रिम वेतन वृद्धि की मांग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ठुकराई

Chhattisgarh High Court: स्वयं के खर्च पर B.Ed, D.Ed या BTI प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने की मांग को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देने का अधिकार नहीं है। हालांकि, पहले दी जा चुकी वेतन वृद्धि की राशि की यदि भविष्य में शासन की ओर से वसूली की जाती है, तो संबंधित शिक्षक उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।