एक सिस्टम ने आसान की लुटेरों की पहचान, बिलासपुर में 150 पुलिसकर्मियों को समझाया गया बीट सिस्टम

कोर्स की शुरुआत डीआईजी रजनेश सिंह ने की। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में लगातार बदलाव हो रहा है और नई तकनीकें भी जुड़ रही हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण जरूरी है। इससे काम के दौरान आने वाली परेशानियों को समझने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को पीटी-परेड, हथियारों को खोलने और जोड़ने तथा बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इन गतिविधियों के जरिए शारीरिक क्षमता, अनुशासन और टीमवर्क को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया।