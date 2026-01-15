पुलिस कम्युनिटी हाल में जागरूकता की मिसाल, 300 बच्चों ने रोड सेफ्टी और साइबर सुरक्षा पर दिया मजबूत संदेश

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को उम्र और अध्ययनरत कक्षाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। सुबह 8 बजे से पहले ही बच्चों की अच्छी-खासी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थी। इस प्रतियोगिता में कुल 300 बच्चों ने भाग लिया और रोड सेफ्टी, महिला सशक्तिकरण और साइबर जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट रचनात्मक प्रस्तुतियाँ दीं। संपूर्ण कार्यक्रम ने बच्चों में सडक़ सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और साइबर जागरूकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने में मदद की।