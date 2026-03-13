राइस मिल में लगी भीषण आग! हजारों क्विंटल धान जलकर राख, दूर तक दिखा धुएं का गुबार

CG Fire News: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर कटेली रोड स्थित केजरी राइस मिल में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि मिल परिसर में रखे हजारों क्विंटल धान इसकी चपेट में आ गए। घटना में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था और दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए थे।