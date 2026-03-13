CG Accident: सडक़ पर बिखरी गिट्टी से फिसलकर गड्ढे में गिरी बाइक, युवक की दर्दनाक मौत

CG Accident: सारागांव-सिलयारी मुख्य मार्ग पर निलजा तालाब के पास बीती रात एक सडक़ हादसे में 22 वर्षीय दीपक यादव की मौत हो गई। घटना का मुख्य कारण सडक़ पर बिखरी गिट्टी और अंधा मोड़ बताया जा रहा है। हादसे ने स्थानीय प्रशासन और यातायात विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम टोनाटार जिला बलौदाबाजार निवासी दीपक यादव बुधवार को ग्राम निलजा अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आया था। रात करीब 9 बजे शादी घर से ड्यूटी के लिए बैकुंठ स्थित निजी फैक्ट्री जा रहा था।