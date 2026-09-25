स्कूल फीस के अलावा 1500 रुपए और! आत्मानंद स्कूलों पर उठे सवाल, DEO बोले- पर्सनल अकाउंट में पैसे लेना गलत

Atmanand School Fee Controversy @Anurag singh: छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विद्यार्थियों से स्कूल फीस के अलावा अतिरिक्त राशि लिए जाने का मामला सामने आया है। कुछ स्कूलों में कॉशन मनी और स्कूल विकास शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों से करीब 1500 रुपए तक लिए जाने की बात सामने आई है। अभिभावकों का आरोप है कि शुल्क जमा करने के लिए उन्हें स्कैनर भेजकर शिक्षकों के निजी बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कराई जा रही है। वहीं, राशि जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों को आगे परेशानी होने की बात कहकर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है।