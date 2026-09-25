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Raipur: स्टेटकॉन 2026- बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़ में शामिल हुए सीएम साय

Raipur: सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 25, 2026

Raipur

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 24 सितंबर को नवा रायपुर में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन 2026- बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि राजधानी रायपुर में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विज़न पर राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो पूरे दिन चला। हम विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ आवास तथा मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता भी बढ़ रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अपना घर प्रत्येक परिवार का सपना होता है। समाज के हर वर्ग की आकांक्षा होती है कि उसके पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास हो। पिछले पौने तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर ने तेजी से प्रगति की है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में बढ़ते निवेश, औद्योगिकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और नए शहरी केंद्रों के विकास के साथ इस क्षेत्र में संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से कहा कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण में योगदान दें।

कार्यक्रम में प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी, क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर पटेल, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवाई रेड्डी, क्रेडाई के राष्ट्रीय सदस्य आनंद सिंघानिया, क्रेडाई रायपुर के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, अभिषेक बछावत, अशोक मूंदड़ा सहित बड़ी संख्या में वास्तुविद, इंजीनियर, उद्यमी, रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि तथा क्रेडाई के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित थे।

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Updated on:

25 Sept 2026 03:17 am

Published on:

25 Sept 2026 03:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: स्टेटकॉन 2026- बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़ में शामिल हुए सीएम साय

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