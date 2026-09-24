छत्तीसगढ़ BJP में नई जिम्मेदारी संभालेंगे कर्मवीर सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी बधाई

Karmveer Singh Appointment: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अग्रवाल ने कर्मवीर सिंह के सफल, ऊर्जावान और यशस्वी कार्यकाल की कामना की। उन्होंने कहा कि कर्मवीर सिंह के संगठनात्मक कौशल और अनुभव से प्रदेश भाजपा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। अग्रवाल ने विश्वास जताया कि नई जिम्मेदारी के साथ कर्मवीर सिंह पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।