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छत्तीसगढ़ BJP में नई जिम्मेदारी संभालेंगे कर्मवीर सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी बधाई

Karmveer Singh New Responsibility: कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Sep 24, 2026

CG News

CG News: छत्तीसगढ़ BJP में नई जिम्मेदारी संभालेंगे कर्मवीर सिंह(photo-patrika group )

Karmveer Singh Appointment: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अग्रवाल ने कर्मवीर सिंह के सफल, ऊर्जावान और यशस्वी कार्यकाल की कामना की। उन्होंने कहा कि कर्मवीर सिंह के संगठनात्मक कौशल और अनुभव से प्रदेश भाजपा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। अग्रवाल ने विश्वास जताया कि नई जिम्मेदारी के साथ कर्मवीर सिंह पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Chhattisgarh BJP: बृजमोहन अग्रवाल ने जताई प्रसन्नता

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने शुभकामना संदेश में कर्मवीर सिंह को नई संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कर्मवीर सिंह के संगठनात्मक कौशल और कुशल मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

संगठन को नई दिशा मिलने की उम्मीद

बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास जताया कि कर्मवीर सिंह अपने अनुभव और कार्यशैली के माध्यम से प्रदेश में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश महामंत्री (संगठन) के रूप में उनकी जिम्मेदारी पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय से भी जुड़ी रहेगी।

नेताओं ने दी बधाई

कर्मवीर सिंह की नियुक्ति के बाद प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से की गई इस नियुक्ति को प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

संगठनात्मक समन्वय में अहम भूमिका

प्रदेश महामंत्री (संगठन) का पद भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जिम्मेदारी के तहत संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय और पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में भूमिका रहती है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि कर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में प्रदेश भाजपा संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी।

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Updated on:

24 Sept 2026 05:15 pm

Published on:

24 Sept 2026 05:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ BJP में नई जिम्मेदारी संभालेंगे कर्मवीर सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी बधाई

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