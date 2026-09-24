24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

झीरम मामले पर कांग्रेस का बड़ा कदम, 26 को राहुल गांधी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के नेता, बनेगी रणनीति

Jhiram Ghati massacre: झीरम घाटी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आगे की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। 26 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात प्रस्तावित है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Sep 24, 2026

Jhiram Ghati massacre

घटनास्थल ( File Photo - Patrika )

Jhiram Valley Case: झीरम घाटी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता 26 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक, कई नेता 25 सितंबर को दिल्ली रवाना हो सकते हैं।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ होने वाली इस बैठक में झीरम घटना से जुड़े पीड़ित नेता और शहीद नेताओं के परिवार के सदस्य भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में मामले से जुड़े मौजूदा हालात पर चर्चा के साथ आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, बैठक में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा झीरम मामले को लेकर आंदोलन करने और इसे जनता के बीच उठाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है।

भूपेश बघेल ने उठाए जांच पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम मामले को लेकर कहा कि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर आगे की दिशा को लेकर चर्चा की गई। बघेल का कहना है कि मामले में फैसला तो आया है, लेकिन पीड़ितों को अभी न्याय नहीं मिला है।

उन्होंने जांच को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पर भी सवाल उठाए। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा NIA जैसी बड़ी जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उनका कहना है कि झीरम घाटी की घटना में आखिरकार क्या हुआ, इसकी वास्तविक जानकारी सामने आनी चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा।

Jhiram Ghati Attack: कई वरिष्ठ नेताओं सहित कुल 32 लोगों की मौत

25 मई 2013 को सुकमा से लौट रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत कई वरिष्ठ नेताओं सहित कुल 32 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया था।

12 अगस्त को पूरी हुई थी अंतिम बहस

झीरम मामले में दोनों पक्षों की अंतिम बहस 12 अगस्त को पूरी हुई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले फैसले के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की गई थी, जिसे बाद में बदलकर 5 सितंबर किया गया। शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।

11 आरोपी थे, एक की हो चुकी है मौत

मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। अंतिम बहस के दौरान सेंट्रल जेल जगदलपुर से 10 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। अब अदालत ने इन सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी की सजा का ऐलान 16 सितंबर को किया जाएगा।

झीरम कांड ने बदल दी थी छत्तीसगढ़ की राजनीति

25 मई 2013 का झीरम हमला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक हिंसा मामलों में गिना जाता है। एक ही हमले में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौत ने प्रदेश की राजनीति को गहरा झटका दिया था। करीब 13 साल लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

झीरम घाटी के शहीदों की कहानी अब QR कोड से, स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी

ये भी पढ़ें
Jhiram case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 04:53 pm

Published on:

24 Sept 2026 04:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / झीरम मामले पर कांग्रेस का बड़ा कदम, 26 को राहुल गांधी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के नेता, बनेगी रणनीति

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP Inside Story: 24 नियुक्तियों के बीच छत्तीसगढ़ पर खास फैसला, कर्मवीर सिंह को संगठन की जिम्मेदारी देने के पीछे क्या है गणित?

BJP Inside Story
रायपुर

छत्तीसगढ़ BJP में नई जिम्मेदारी संभालेंगे कर्मवीर सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी बधाई

CG News
रायपुर

12 IPS अफसरों को मिल सकता है प्रमोशन-तबादले, छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी तेज

CG Transfer News
रायपुर

BREAKING: छत्तीसगढ़ से पवन साय की छुट्टी, BJP ने लिया बड़ा फैसला, इन्हें मिली कमान

chhattisgarh bjp Flag.
रायपुर

छत्तीसगढ़ की गोमती साय को गुजरात भेजने के पीछे क्या है रणनीति? BJP ने सौंपी अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी

BJP Inside Story
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.