झीरम मामले पर कांग्रेस का बड़ा कदम, 26 को राहुल गांधी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के नेता, बनेगी रणनीति

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ होने वाली इस बैठक में झीरम घटना से जुड़े पीड़ित नेता और शहीद नेताओं के परिवार के सदस्य भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में मामले से जुड़े मौजूदा हालात पर चर्चा के साथ आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, बैठक में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा झीरम मामले को लेकर आंदोलन करने और इसे जनता के बीच उठाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है।