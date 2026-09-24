छत्तीसगढ़ की गोमती साय को गुजरात भेजने के पीछे क्या है रणनीति? BJP ने सौंपी अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी

गोमती साय की नियुक्ति का एक पहलू महिला नेतृत्व से भी जुड़ता है। छत्तीसगढ़ में विधायक और पूर्व सांसद के रूप में काम करने के बाद अब उन्हें दूसरे राज्य में संगठनात्मक भूमिका दी गई है। यह भूमिका उन्हें राज्य की चुनावी राजनीति से अलग संगठन के व्यापक कामकाज का अनुभव देगी। हालांकि इसे किसी आगामी चुनाव या किसी विशेष राजनीतिक रणनीति से जोड़ने के लिए अभी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि केंद्रीय संगठन ने उन्हें गुजरात में पार्टी के संगठनात्मक काम में शामिल किया है।