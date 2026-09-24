Sukhdev Bhagat Chhattisgarh Visit: छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत, 27 से 29 सितंबर तक रहेगा प्रवास

Sukhdev Bhagat Chhattisgarh Visit: कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी और लोकसभा सांसद सुखदेव भगत 27 से 29 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनके प्रवास का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। दौरे के दौरान वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा फ्रंटल संगठनों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों से भी चर्चा करेंगे। सुखदेव भगत कांग्रेस विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी रणनीति और पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।